Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС

Игорь Барциц проведет в СИЗО как минимум полтора месяца

Директор Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Барциц стал основным фигурантом дела о мошенничестве с госсредствами в академии. Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал его на полтора месяца, сообщает ТАСС.

Уточняется, что мошенничество, в котором подозревают Барцица, было совершено в особо крупном размере. Прежде под домашний арест на тот же срок отправилась декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина.

Заседания по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме, жалобы защиты пока не поступали.

Ранее ФСБ отчиталась о пресечении в РАНХиГС схемы хищения денег "путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы". Одного фигуранта дела задержали с поличным. Руководство РАНХиГС, отметили представители ФСБ, оказывает полное содействие расследованию.

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