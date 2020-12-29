Полицейские вскрыли квартиру Бари Алибасова

Шоумена нашли в нетрезвом виде

Сотрудники полиции вместе с врачами скорой помощи приехали на вызов к Бари Алибасову и нашли продюсера пьяным. Чтобы попасть в дом к знаменитости, полицейским пришлось вскрывать дверь. О случившемся рассказали сын продюсера Бари Алибасов-младший и его представитель Вадим Горжанкин.

Алибасов-младший заявил, что отец сам вызвал скорую после того, как упал на лестнице в подъезде. Однако вскоре после этого перестал отвечать на телефонные звонки и не открыл врачам дверь. Чтобы попасть в квартиру продюсера, пришлось вызывать полицию, передает РЕН ТВ.

"Я обо всем узнал уже от участкового и пока нахожусь в шоке. С папой связи нет, к нему домой выехали помощники. По словам врачей, у него огромный ушиб на спине, содрана кожа, как будто папу тащили за ноги... Я очень напуган!" - признался сын знаменитости.

"В десять часов вечера возникла трудность с глотанием. В последнее время все чаще такое наблюдается. Вызвали скорую, приехали, посмотрели, дали таблетку от спазма, уехали", - представил свою версию событий Горжанкин.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы расторг брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса даже смогла вернуть свою квартиру, которая ранее перешла к Алибасову после подписания дарственной.

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