На Кубани заминировали железнодорожный мост

Бомбу вовремя заметил рабочий

В Краснодарском крае проверяют информацию о самодельном взрывном устройстве на пассажирском перегоне Ростов-на-Дону-Краснодар.

Бомбу обнаружил железнодорожный рабочий недалеко от станции Староминская. Взрывное устройство состояло из газового баллона и бутылок с торчащими проводами, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Telegram-канал Baza уточняет, что СВУ было привязано к опоре моста.

"К бомбе отправили служебную собаку - она покрутилась вокруг и присела. Это значило, что взрывчатка настоящая", - говорится в сообщении

Движение пассажирских поездов в этом направлении было временно приостановлено. Сейчас его уже вернули в график. Взрывотехники обезвредили бомбу, никто не пострадал.

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