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Лавров озвучил общую позицию России и Турции по Карабаху

14:53
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Там не должно быть иностранных наемников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Одной из тем беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе.

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"Наше общее мнение заключается в том, что не должна эта ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для проникновения иностранных наемников в этот регион, и здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единая позиция", - приводит заявление Лаврова RT.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении боевых действий в регионе. Документ предусматривает обмен пленными и телами погибших, а также ввод в Карабах российских миротворческих сил.

В декабре режим прекращения огня был нарушен, это произошло в Гадрутском районе. Ереван заявил о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Баку же обвинил армянские вооруженные силы в провокации. В дело вмешались российские миротворцы, в итоге через несколько дней обстановка стабилизировалась.

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