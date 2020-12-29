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В Хорватии произошло землетрясение

14:54
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Магнитуда которого составила 6,3

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о случившемся в 46 километрах от Загреба землетрясении, магнитуда которого составила 6,3.

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Землетрясение зафиксировали в 11:19 по времени UTC (14:19 мск), передает РИА "Новости". Очаг залегал на глубине 10 километров. К настоящему моменту информации о жертвах или разрушениях не поступало.

В конце октября мощное землетрясение произошло на западе Турции. Сильнее всего пострадал город Измир. Власти сообщали о 114 жертвах стихии, разрушены оказались 17 зданий.

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