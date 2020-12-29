"Чихал и кашлял без маски": авиакомпания запретила известному рэперу летать

Музыкант пошел на принцип

Американская авиакомпания JetBlue запретила рэперу Лил Пампу (Lil Pump) летать своими рейсами из-за того, что музыкант отказался соблюдать санитарные нормы в условиях пандемии.

Во время полета из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес Лил Памп отказался надевать маску, а также позволил себе оскорбления в адрес авиакомпании в социальных сетях, пишет "Газета.Ru". По словам капитана борта, рэпер "чихал и кашлял в одеяло без маски, возможно, специально".

В последствии Лил Памп послал авиакомпанию к черту и заявил, что в 2021 году не будет носить маску.

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