Умер Пьер Карден

Ему было 98 лет

На 99-м году жизни скончался известный французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его родственников. В последнее время он находился в одной из больниц в пригороде Парижа.

Пьер Карден был новатором во многих направлениях моды. Считался авангардистом, в числе первых стал использовать стиль унисекс. Также был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением. Модельер запатентовал порядка 500 изобретений, в числе которых узкие брюки на пуговицах.

В феврале прошлого года в возрасте 85 лет умер немецкий кутюрье Карл Лагерфельд. Дизайнер боролся с раком поджелудочной железы.

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