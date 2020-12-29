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Голикова оценила вакцинацию "Спутником V" в Аргентине

15:27
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Кампания стартовала в 15:00 по московскому времени

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Аргентине. Кампания стартовала на всей территории страны в 9 часов утра (15:00 по московскому времени) 29 декабря.
В Белоруссии объявили о начале вакцинации "Спутником V"

Вакцину от коронавируса "Спутник V" доставили из России на прошлой неделе. Первые 300 тысяч доз получат аргентинские медики. Еще 5 миллионов доз прибудут в январе, а в феврале придет партия из 14 миллионов.

Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России. Как сказала вице-премьер Татьяна Голикова, мир получил возможность сравнить разработку российских ученых с препаратами западных компаний.

"Сегодня все мы с большим удовольствием обмениваемся мнениями и обсуждаем тему того, как она поступила в Аргентину. Они пошли на это, зарегистрировали. Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа... Мы начали. У мира есть возможности сравнить", - сказала Голикова.

После вакцинации медработников власти Аргентины планируют привить граждан пожилого возраста. Следом - сотрудников безопасности и полицейских, затем очередь дойдет до остальных аргентинцев. До марта будут привиты 10 миллионов человек, передает РИА Новости.

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