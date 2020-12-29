В Германии из-за горюющего лебедя задержали 23 поезда

Тот отказывался покидать железнодорожные пути

На железной дороге, соединяющей немецкие города Кассель и Геттинген, произошел примечательный инцидент - более 20 поездов были задержаны почти на час из-за лебедя, не желавшего покидать железнодорожные пути.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на Presse Portal, изначально в район высокоскоростной железной дороги забрели два лебедя. Одну из птиц убило напряжением в контактной сети. Второй лебедь был так расстроен гибелью товарища, что отказывался отходить от него.

Попытки выманить птицу с путей успеха не возымели. В итоге пришлось вмешаться спасателям. Они подняли лебедя с помощью специального оборудования и выпустили его на реке Фульда. 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"