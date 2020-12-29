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Революционер в мире моды: культовые наряды от Пьера Кардена

16:03
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Во вторник в парижском пригороде скончался один из самых известных кутюрье в истории моды Пьер Карден. Французскому модельеру было 98 лет. Наряды, созданные знаменитым кутюрье, - в фотогалерее ТВЦ.Ru.

Детство Пьер Карден провел в Венеции и мог стать виноделом, но в 23 года решил переехать во Францию. Уже в 1940-е годы он - ведущий дизайнер в Доме моды Диора, в 1950-м Карден открыл свою собственную студию в Париже.

Пьер Карден – революционер в мире моды. Он открыл публике авангардный стиль. Одной из "муз" знаменитого модельера была балерина Майя Плисецкая. Он запатентовал порядка 500 изобретений, обладатель более двух десятков престижных международных наград.

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Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
The Beatles
The Beatles
The Beatles
The Beatles
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
Показ коллекции французского дизайнера Пьера Кардена
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