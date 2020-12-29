Революционер в мире моды: культовые наряды от Пьера Кардена

Во вторник в парижском пригороде скончался один из самых известных кутюрье в истории моды Пьер Карден. Французскому модельеру было 98 лет. Наряды, созданные знаменитым кутюрье, - в фотогалерее ТВЦ.Ru.
Детство Пьер Карден провел в Венеции и мог стать виноделом, но в 23 года решил переехать во Францию. Уже в 1940-е годы он - ведущий дизайнер в Доме моды Диора, в 1950-м Карден открыл свою собственную студию в Париже.
Пьер Карден – революционер в мире моды. Он открыл публике авангардный стиль. Одной из "муз" знаменитого модельера была балерина Майя Плисецкая. Он запатентовал порядка 500 изобретений, обладатель более двух десятков престижных международных наград.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"