Революционер в мире моды: культовые наряды от Пьера Кардена

Детство Пьер Карден провел в Венеции и мог стать виноделом, но в 23 года решил переехать во Францию. Уже в 1940-е годы он - ведущий дизайнер в Доме моды Диора, в 1950-м Карден открыл свою собственную студию в Париже.

Пьер Карден – революционер в мире моды. Он открыл публике авангардный стиль. Одной из "муз" знаменитого модельера была балерина Майя Плисецкая. Он запатентовал порядка 500 изобретений, обладатель более двух десятков престижных международных наград.

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