Маленькую девочку нашли в сугробе Нижнего Тагила

Ребенок выпал из окна пятиэтажки

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы начали проверку по факту обнаружения пятилетней девочки в сугробе.

Малышку обнаружили прохожие вечером 28 декабря под окнами пятиэтажного дома на улице Быкова. Девочка была в верхней одежде. Предположительно, она выпала из окна, но с какого именно этажа, неизвестно.

Местные жители доставили ребенка в местную больницу, о ее состоянии пока ничего не сообщается.

Местное агентство Tagilcity.ru сообщает, что мать девочки ранее неоднократно привлекалась к ответственности за злоупотребление спиртными напитками. Полиции не удалось допросить женщину, поскольку до сих пор находится в невменяемом состоянии.

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