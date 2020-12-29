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Эксперты выяснили, куда ездят отдыхать одинокие туристки

16:04
  • вторник
  • 29 декабря 2020

В 2020 году одиноких отдыхающих стало гораздо больше

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали самые популярные запросы и выяснили, в каких городах страны предпочитают отдыхать на зимних каникулах одинокие путешественницы.
На Дальнем Востоке планируют создать курорты мирового уровня

Популярнее всего у путешественниц оказались Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва.

При этом туристки на праздники предпочитают бронировать отели и мини-гостиницы сроком на 3-6 ночей и стоимостью от 3 до 10 тысяч рублей за сутки.

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