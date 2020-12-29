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Сюрпризы 2021-го: суперлуние и четыре затмения

16:04
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Три затмения можно будет наблюдать с территории России

Жители Земли в 2021 году смогут наблюдать четыре затмения и суперлуние. О главных астрономических событиях наступающего года рассказали в Московском планетарии.
Россияне увидели солнечное затмение

При суперлунии спутник Земли приближается на минимальное расстояние к нашей планете, при этом наступает полнолуние.  В такие моменты Луна кажется наблюдателям на Земле примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

В этот раз суперлуние совпадет с полным лунным затмением, это явление можно будет наблюдать 26 мая.

"Наступающий 2021 год подарит нам четыре затмения: два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне)", - сообщили в планетарии агентству ТАСС.

Лунное затмение для большей части России придется на дневное время. Вечером его будет видно только на Дальнем Востоке. В Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке можно будет наблюдать короткую полную фазу.

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