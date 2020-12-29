"Красный кутюрье": главные факты о Пьере Кардене

Модельер часто приезжал в СССР и любил театр

Сегодня завершилась целая эпоха в истории высокой моды. В Париже на 98-м году жизни скончался Пьер Карден - художник, модельер, ресторатор, законодатель стиля. Его имя давно стало синонимом красивой жизни, успеха, принадлежности к высшим слоям общества. И в то же время одежду и косметику "от Кардена" можно найти в совсем недорогих магазинах. Он одевал Марлен Дитрих, "Битлз", Майю Плисецкую. И прививал вкус миллионам людей по всему миру. А еще Карден любил нашу страну, часто приезжал в СССР, в Россию, за что во Франции получил титул "красного кутюрье".

Сегодня многие люди на разных континентах впервые узнали его настоящее имя. Не Пьер Карден, а Пьетро Кардини. Оказывается, этот утонченный аристократичный парижский мастер вырос из итальянского мальчишки. Когда ему исполнилось 14, отказался продолжать в Венеции семейный бизнес. Так и сказал отцу: не буду виноделом. Мечтаю стать актёром или танцовщиком. Его притягивала Франция, манил Париж. И он прошел очень длинный путь - от подмастерья, театрального художника, помощника Диора - прежде чем открыл свой собственный Дом. Который покорил весь мир.

"Он передал свой товарный знак "Пьер Карден" во многие страны мира. Его магазины украшают лучшие улицы городов мира, он реанимировал знаменитый ресторан "Максим", создал театр "Эспас Карден" (Espace Pierre Cardin), создал великолепные коллекции для мужчин и для женщин. Своё собственное шампанское, свой собственный шоколад, линии духов. Чего только не сделал этот гений!" – рассказал искусствовед, театральный художник Александр Васильев.

С нашей страной Пьера Кардена связывали не просто рабочие связи. Это была любовь - причем взаимная. Он приезжал сюда более 30 раз только во времена СССР. О своей невероятной привязанности он не раз рассказывал в эфире нашего канала.

"Когда Россия освободилась от этого политического ига и стала свободной страной, конечно, в первый же день, как только я смог представить свою коллекцию на Красной площади, я это сделал", - говорил Карден.

Тот показ произвел впечатление. Причем даже неясно, на кого больше - на нас или на Запад. Красная площадь, Карден, Плисецкая. Пьер Карден не просто дружил с выдающимися личностями. Он многим помогал. Его единственной несбывшейся мечтой была профессия театрального актера. Да, он сам не выходил на сцену - лишь на подиум. Но без театра жить не мог. Потому и вывез в 1983-м всю труппу Ленкома в Париж со спектаклем, который считал шедевром, истинным совершенством - "Юнона и Авось".

Он не раз потом возвращался в Ленком. И по лицам его друзей было абсолютно ясно: они действительно очень близки. Возможно, эта любовь к театру и была секретом его успеха. Дизайнер, художник, ресторатор, парфюмер. Он при жизни стал миллионером - для итальянца в Париже дело наитруднейшее, на грани фантастики. И ведь мог сидеть, писать мемуары. А он продолжал работать. И ни разу ни о чем не пожалел.

"Я бы ничего не стал менять. Я бы сохранил всё, как есть. Я очень дорожу этим. Я хочу сейчас подарить радость другим. Я этим занимаюсь, чтобы подарить другим часть своего таланта. Хотя нет никакой нужды работать для меня уже", - говорил Карден.

Сегодня многие говорят: Пьер Карден предопределил моду 21 века. Получается, в каждом из нас прямо сейчас есть немножко удивительного венецианца. Пьетро Кардини.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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