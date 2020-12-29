Появилось видео разрушительного землетрясения в Хорватии

Есть пострадавшие

Все экстренные службы мобилизованы в Хорватии после землетрясения магнитудой 6,3. В эпицентре стихийного бедствия оказался город Петриня в центральной части страны. Там в результате обрушения здания детского сада погиб ребёнок. Есть пострадавшие.

Жители города, не дожидаясь спасателей, сами разбирают завалы в поисках людей. Мэр Петрини заявил, что уничтожена практически половина города. В столице Хорватии Загребе раскачивались дома, передает "ТВ Центр".

Повреждения получили здания МИД и другие объекты в исторической части. Значительная часть города осталась без энергоснабжения, не работают светофоры, нарушена телефонная связь. Ощутили подземные толчки и в соседних странах: Италии, Австрии и Словении.

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