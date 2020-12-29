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Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде в новогоднюю ночь

16:32
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Особенно внимательным надо быть автомобилистам

Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде, который ожидается в регионе в новогоднюю ночь. В областном Минтрансе напомнили, что особенно осторожным надо быть автомобилистам. Но и пешеходам также осторожность не помешает.
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"В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу следует только в зонах пешеходных переходов. В темное время суток желательно иметь на одежде светоотражающие элементы, а транспорт ожидать строго на посадочных площадках.

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