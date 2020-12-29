Сенатор Святенко: закон о молодежной политике расширяет программы поддержки молодых россиян

Сенатор отметила важность принятия нового федерального закона о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что закон о молодежной политике значительно расширяет программы поддержки молодых россиян. По словам сенатора, теперь возраст в 35 лет будет унифицированным для всех молодежных программ и льгот в стране.

"Это крайне важно, потому что в современном постиндустриальном обществе молодежь - люди, которые только учатся или делают первые шаги по карьерной лестнице - еще не сформировали достаточных накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно в любых условиях", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

Она рассказала, в России уже сейчас действуют программы поддержки молодых семей. "Во многих регионах предельный возраст для этой субсидии был также ограничен 30 годами, сейчас он будет поднят до 35 лет", - добавила сенатор.

По словам Святенко, с появлением нового закона Россия становится страной с одним из наиболее проработанных в мире молодежным законодательством.

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