Врачи рассказали о состоянии Фрейндлих

Актриса до сих пор в реанимации

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих все еще в реанимации больницы №122 имени Соколова. Состояние актрисы, госпитализированной с диагнозом "коронавирус", стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении.

"Состояние стабильно тяжелое, без ухудшений", - ответили в клинике на вопрос корреспондента ТАСС о самочувствии артистки. В больнице также сообщили, что у них проходит лечение от COVID-19 и дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова.

О госпитализации Алисы Фрейндлих с коронавирусом ранее сообщили в в БДТ имени Товстоногова. Актриса попала в больницу 25 декабря. В театре отметили, что актриса находится под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимации.

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