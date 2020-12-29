Американцы восхитились Дональдом Трампом и женой Обамы

Сам Барак Обама за действующим президентом не угнался

Лидером "рейтинга восхищения", составленного компанией Gallup по итогам 2020 года, стал действующий президент США Дональд Трамп. Среди женщин восхищения американцев удостоилась супруга экс-президента Мишель Обама.

Как выяснили исследователи, больше всего восхищаются Трампом 18% американцев. У 15% опрошенных кумир – Барак Обама, 6% отдали свои голоса избранному президенту Джо Байдену, еще 3% - главному инфекционисту страны Энтони Фаучи.

"Самой восхитительной женщиной" назвалиМишель Обаму – ей отдали голоса 10% респондентов. На втором месте - избранная вице-президентом США Камала Харрис, на третьем - первая леди Меланья Трамп.

В первой десятке восхитивших жителей США женщин также американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. В списке также королева Великобритании Елизавета II и экоактивистка Грета Тунберг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"