ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы восхитились Дональдом Трампом и женой Обамы

17:33
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Сам Барак Обама за действующим президентом не угнался

Лидером "рейтинга восхищения", составленного компанией Gallup по итогам 2020 года, стал действующий президент США Дональд Трамп. Среди женщин восхищения американцев удостоилась супруга экс-президента Мишель Обама.
Сторонники Трампа устроят для него виртуальную инаугурацию

Как выяснили исследователи, больше всего восхищаются Трампом 18% американцев. У 15% опрошенных кумир – Барак Обама, 6% отдали свои голоса  избранному президенту Джо Байдену, еще 3% - главному инфекционисту страны Энтони Фаучи.

"Самой восхитительной женщиной" назвалиМишель Обаму – ей отдали голоса 10% респондентов. На втором месте - избранная вице-президентом США Камала Харрис, на третьем - первая леди Меланья Трамп.

В первой десятке восхитивших жителей США женщин также американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. В списке также королева Великобритании Елизавета II и экоактивистка Грета Тунберг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп, Мелания Трамп и Мишель Обама
Дональд Трамп, Мелания Трамп и Мишель Обама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.