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Пожар в ресторане в Люберцах угрожает жилым домам (видео)

18:01
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Из соседнего здания эвакуированы около 30 жильцов

Пожар в ресторане в подмосковных Люберцах может перекинуться на соседние жилые дома, сообщили в экстренных службах. Жильцы ближайшего дома уже эвакуированы, персонал ресторана покинул горящее здание еще до прибытия пожарных.
Пожарные будут демонтировать мешающие проезду шлагбаумы

"Есть угроза перехода огня с горящей кровли ресторана на кровлю жилого дома. Из дома эвакуировано 27 человек", - приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Сообщение о задымлении в чайхане "Дюшес" на улице Кирова поступило в 16:11. Ресторан расположен на первом этаже трехэтажного здания, еще два этажа занимает гостиница. Горит кровля, пожарные опасаются, что огонь перекинется на соседнюю пятиэтажку.

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