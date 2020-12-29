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Каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января

18:14
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Нужна пауза, чтобы сбить волну инфекции

Распространение коронавирусной инфекции в столице осенью удалось сдержать благодаря в том числе длинным школьным каникулам, напомнил москвичам мэр Москвы Сергей Собянин. Снизились темпы роста заболеваемости среди школьников, они реже стали передавать болезнь пожилым родственникам, для которых она особенно опасна. В результате доля старшего поколения среди заболевших COVID-19 сократилась с 25% до 16%.
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Однако в декабре эпидемиологическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась, число госпитализаций растет. В такой ситуации, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул недостаточно, чтобы сбить нынешнюю волну роста. Пауза должна продлиться не менее двух недель, пишет Собянин в своем блоге.

Мэр сообщил, что принял решение продлить зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс на неделю – до 17 января 2021 года. Дольше будут отдыхать также колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортшколы. Такие же меры рекомендуется принять и негосударственным образовательным учреждениям, отметил мэр.

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