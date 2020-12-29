Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд

Стало известно, когда разблокируют социальные карты

Москвичи, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Мэр озвучил первый шаг в данном направлении. "Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что социальные карты будут автоматически разблокированы через две недели после получения второго компонента вакцины от коронавируса.

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