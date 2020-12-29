Московские студенты старше 18-ти могут привиться от COVID-19

Собянин расширил перечень отраслей, работникам которых доступна вакцинация

Запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса и студентов старше 18 лет открывается 30 января. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что для учащихся младше 18 лет прививка недоступна - использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава.

Соблюдающие домашний режим граждане, страдающие хроническими заболеваниями, также смогут сделать прививку от COVID-19. Только при условии, что к вакцинации не будет противопоказаний, отмеченных в инструкции по применению препарата, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Прошедшие вакцинацию жители столицы получат возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, отметил Собянин.

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