Анкара подтвердила отправку турецких военных в Карабах

В составе подразделения ВС Турции – генерал и 35 офицеров

Минобороны Турции подтвердило отправку турецких военных в Азербайджан. Как сообщил глава ведомства Хулуси Акар, генерал и еще 35 офицеров будут нести службу в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

"После завершения строительства и запуска совместного центра наши генерал и 35 офицеров приступят к службе", - говорится в заявлении министра, которое распространило Минобороны Турции. По словам Акара, турецкие военнослужащие уже отправились в Азербайджан.

Глава Минобороны подтвердил сообщение турецкого телеканала NTV. По данным телеканала, совместный центр может начать функционировать в январе 2021 года.

Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трехстороннее заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В регион вошли российские миротворческие силы. 11 ноября был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

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