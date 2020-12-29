Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от COVID-19

Масштабная вакцинация продолжается

Во всех регионах идёт вакцинация. С января на портале госуслуг планируется автоматически выдавать паспорт привитого от COVID, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

В подавляющем большинстве регионов ситуация с коронавирусом стабильна уже более пяти недель. Однако тревогу специалистов вызывают предпраздничные дни и новогодние каникулы. Ведь это более интенсивное общение. Роспотребнадзор совместно с МВД усилил контроль за соблюдением изоляции россиянами с положительными тестами на КОВИД и контактировавшими с ними. Тестирование остается одним из главных инструментов в выявлении и своевременном пресечении распространения инфекции. На сегодняшний день сделано почти 90 миллионов исследований. Лаборатории продолжат работать и в праздники.

Правительство подготовило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на следующий год. В ней учли особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии и повышенную нагрузку на больницы и поликлиники.

"Предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций. В I квартале наступающего года, как и сейчас, они будут получать средства из фондов обязательного медицинского страхования вне зависимости от объёма оказанной помощи. Использовать их можно на текущие нужды – выплату зарплат, оплату коммунальных услуг, закупку лекарственных препаратов. Это позволит поддержать бесперебойную работу медицинских организаций", - отметил Михаил Мишустин.

Правительство также выделит регионам дополнительно около 400 миллионов рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни соцработникам, которые помогали заболевшим коронавирусом. Специальные выплаты медикам, задействованным в лечении пациентов с Ковид-19, за работу в новогодние праздники будут в двойном размере.

За минувшие сутки впервые зафиксирован минимальный за полторы недели прирост заболевших: плюс 27 тысяч и два новых подтвержденных случая КОВИД-19. В правительстве и Роспотребнадзоре вновь напоминают - цифры не позволяют расслабляться.

"Хочу пожелать всем вам и гражданам нашей страны крепкого здоровья. Берегите своих родных и близких и принимайте для этого необходимые меры. А чтобы защитить себя и близких, по возможности, не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получат иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса", - заявил Мишустин.

Минздрав разрешил прививать "Спутником-V" россиян старше 60 лет. А исследования "ЭпиВакКороны" на беременных самках крыс показали, что препарат не оказывает негативного влияния ни на сам плод, ни на дальнейшую генеративную функцию животных. Выбор, чем именно прививаться, у россиян может появиться уже в первом квартале следующего года. На подходе еще и третья вакцина. Пока же продолжается масштабная вакцинация "Спутником-V".

Для консультации по вопросам, связанным с коронавирусом, вызова врача или скорой по всей стране запущена бесплатная горячая линия. Теперь время ожидания ответа оператора в большинстве регионов - менее одной минуты. Короткий номер "122" будет включен в федеральный перечень телефонов экстренных служб.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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