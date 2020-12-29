Чем грозят американские санкции "Северному потоку - 2"

По словам экспертов, проект к этим санкциям уже готов

США в ближайшее время могут расширить санкции против участников проекта "Северный поток-2". Палата представителей одобрила оборонный бюджет, который предусматривает введение новых ограничительных мер. Такое поведение Вашингтона официальный представитель российского президента назвал неприкрытой рейдерской и даже ковбойской атакой. Дмитрий Песков подчеркнул, что, вопреки всем санкциям, строительство газопровода методично продолжается и уже идёт к завершению.

Несмотря на все попытки уходящей администрации заблокировать оборонный бюджет США на будущий год, нижняя палата Конгресса вето Трампа все-таки преодолевает.

И уже во вторник этот документ, по всей видимости, будет принят. А значит - новые санкции в отношении России, направленные в том числе и против газопровода "Северный поток - 2".

"Санкции, которые будут приниматься, они известны. Известны еще с лета. И проект к этим санкциям готов. Корабли уже перешли в другую собственность. Проект по-другому структурирован. То есть, "Газпром" многое сделал за этот год с момента введения первых санкций в декабре 19 года для того, чтобы новые санкции не помешали дальнейшей реализации проекта", - сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но нам, как известно, не привыкать. Чего не скажешь о европейских партнерах. Впрочем, большую часть из них американские ограничения в итоге не коснутся. Потому как формулировки в документе внезапно смягчили, убрав из-под удара государственные и локальные компании Евросоюза. И эта лазейка, пишут немецкие СМИ, позволит той же Германии с легкостью обойти санкции, создав, например, специальный экологический фонд и объявив "Северный поток-2" важнейшим элементом защиты окружающей среды. Такой план якобы уже существует.

"Суть этой идеи в том, что упомянутый фонд должен основать компанию, чья продукция и услуги использовались бы исключительно для завершения газопровода. Так немецкие компании смогут оказывать услуги "Северному потоку — 2" через фонд и его компанию. С технической точки зрения немецкие и европейские фирмы не будут контактировать с оператором проекта "Северный поток — 2" и таким образом сумеют избежать американских санкций", - пишут СМИ.

Но эту возможность Вашингтон, похоже, оставил неспроста. Вероятно, это результат какой-то скрытой договоренности, говорят эксперты, призванной извлечь для США выгоду. Потому как реально помешать реализации проекта они не в силах. В той же Германии прекрасно умеют считать деньги, и отказываться от столь выгодного для себя проекта ФРГ не собирается. Это на днях ещё раз подтвердил и глава МИД Германии Хайко Маас.

"Нам не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет подразумеваться, что в будущем мы будем делать только так, как хочет Вашингтон. Исходя из этого Федеральное правительство Германии не изменит отношения к "Северному потоку - 2", - сказал он.

"Дело в том, что партнеры по этому проекту - это газовые концерны европейские, которые вложили уже не один миллиард евро в проект, связанный с достройкой сухопутной части газопровода, который они ведут. Не "Газпром" ведет. Они рассчитывают на дополнительные объемы газа в будущем, и эти инвестиции списать просто так европейцы не могут. Их никто компенсировать не будет", - отметил Сергей Пикин.

К тому же газопровод "Северный поток-2" уже находится в высокой степени готовности. В зоне экономических интересов Германии российское судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило работу накануне. То есть фактически осталось проложить лишь две ветки протяженностью по 40 километров каждая через воды Дании. И разрешение на это уже получено.

"Это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши европейские партнёры. Они заинтересованы в доставке высокоэкологичного источника энергии. Поэтому уверен, что "Северный поток - 2" будет достроен", - отметил заместитель председателя правительства Александр Новак.

При самом худшем сценарии это может произойти через год-полтора. И то, если давление США на Россию и её европейских партнеров будет таким сильным, что укладывать трубы по дну моря придется российским водолазам, шутят эксперты. Однако в такой сценарий никто, конечно, не верит, учитывая и тот факт, что политика Вашингтона в отношении Евросоюза при Байдене, скорее всего, будет мягче.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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