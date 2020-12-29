Бывшего схимонаха Сергия заключили под стражу

Его обвиняют в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств

Бывший схимонах Сергий (Романов) заключен под стражу. Решение принял Басманный суд Москвы, отклонив ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с арестом.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля", - сообщили в пресс-службе суда. Адвокаты Сергия намерены обжаловать это решение.

Романова задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Бывшего схимонаха обвиняют по статьям о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве и склонении к самоубийству.

В конце мая 2020 года Сергий был запрещен в служении, затем церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения. По версии следствия, Сергий публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение, напоминает ТАСС.

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