Епархиальный суд Москвы решил лишить сана протодиакона Кураева

Вердикт должен утвердить патриарх Кирилл

"Подлежит извержению из священного сана" - такое решение принял епархиальный суд Москвы в отношении протодиакона Андрея Кураева. Как сказано в сообщении на сайте епархии, к такому заключению члены суда пришли на основании сообщений о церковных нарушениях священнослужителя.

Андрей Кураев в последние годы резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. А 21 апреля 2020-го протодиакон опубликовал в своем блоге оскорбительный комментарий по поводу кончины настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Патриарх Кирилл временно запретил в служении Кураева - в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея, а также "учитывая предыдущие деяния", напоминает РИА Новости.

Кураева трижды вызывали в церковный суд, последний раз – 29 декабря, однако протодиакон вызовы игнорировал. В итоге суд счел возможным рассмотреть дело заочно. Решение о лишении Кураева сана вступит в силу, если его утвердит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В епархии подчеркнули, что до этого момента протодиакон может обжаловать приговор.

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