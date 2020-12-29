Рогозин назвал сроки перехода на новейшие ракеты

Процесс займет несколько лет

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о переходе на новую ракетно-космическую технику. Ракеты различных классов – от легкого до сверхтяжелого – запустят в период с 2022 по 2030 годы.

"2022 — это "Крыло-СВ", 2023 — "Ангара-А5М", 2023 — "Союз-5", 2026-2027 — это "Ангара-А5В" и "Амур-СПГ". И ближе к 2030 году — ракеты сверхтяжелого класса", — сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Ангара-А5М" — это модернизированная ракета тяжелого класса, а "Ангара-А5В" — ракета тяжелого класса повышенной грузоподъемности с водородной ступенью. "Амур-СПГ" — многоразовая ракета среднего класса с двигателем на метане. "Союз-5" представляет собой ракету среднего класса повышенной грузоподъемности – это аналог производившегося на Украине "Зенита".

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