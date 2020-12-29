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Против Навального завели дело о мошенничестве

21:51
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Более 300 миллионов рублей пожертвований блогер потратил на личные нужды

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Блогера обвиняют в мошенничестве с пожертвованиями на 356 миллионов рублей.
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По данным следствия, пожертвования были собраны для нужд нескольких некоммерческих организаций. Общая сумма составила 588 миллионов рублей. В списке НКО, которым должны были пойти деньги – ФБК и еще несколько фондов, заявлявших, что занимаются защитой и поддержкой граждан.

Жертвователи были убеждены, что деньги предназначались исключительно на деятельность этих организаций. Однако Навальный, как фактический их руководитель, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели. В частности, на приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату отдыха за границей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", - отметила Петренко.

По словам представителя СК, следствием собраны достаточные данные. На их основании в отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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