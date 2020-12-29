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Мишустин создал комиссию для помощи пострадавшим в крушении судна "Онега"

22:06
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Помогут и семьям погибших

Правительственная комиссия займется оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших в крушении судна "Онега" в Баренцевом море. Ее состав утвердил своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин.
Судно "Онега" с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займется оказанием помощи пострадавшим, а также семьям погибших и пропавших без вести при крушении рыболовецкого судна "Онега" 28 декабря в Баренцевом море", - говорится в сообщении на сайте правительства. Уточняется, что председателем комиссии назначена вице-премьер Виктория Абрамченко.

Рыболовный траулер "Онега" потерпел крушение 28 декабря. Предполагают, что причиной аварии стало обледенение. Из 19 членов экипажа перевернувшегося судна нашлись только двое.

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