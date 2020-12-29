Российские военные ранены в результате обстрела в Идлибе

Ранения легкие, угрозы здоровью нет

БТР российской военной полиции обстреляли боевики в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Трое военнослужащих получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения... Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", - сказал Сытник.

По словам контр-адмирала, командование российской группировки войск в Сирии в сотрудничестве с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастных к нападению. Скорее всего, это действующие в зоне деэскалации Идлиб боевики. Они напали в 15:45, когда россияне обеспечивали безопасность вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба.

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