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Вице-премьер призвала россиян отказаться от алкоголя при вакцинации

07:08
  • среда
  • 30 декабря 2020

Это может негативно повлиять на организм

Вице-премьер России Татьяна Голикова ответила на вопрос о том, стоит ли совмещать вакцинацию от коронавируса с приемом алкоголя. По ее словам, делать этого не следует, чтобы не нагружать организм.

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"Организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", - приводит слова Голиковой РИА "Новости".

Ранее на аналогичную тему высказалась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что алкоголь не стоит употреблять как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после.

К настоящему моменту Министерство здравоохранения зарегистрировало две российские вакцины от COVID-19 - "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Ожидается, что еще один препарат будет зарегистрирован в феврале 2021 года, четвертый находится на доклиническом этапе исследований.

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