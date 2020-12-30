Путин подписал закон о новой методике подсчета МРОТ

Он начнет действовать уже с 1 января

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше), а не на основе потребительской корзины. Федеральный МРОТ устанавливается в размере 12792 рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Уточняется, что обозначенный размер МРОТ (увеличивается на 5,5% по сравнению с нынешним) это 42% от медианной зарплаты. Прожиточный минимум по России составит 11653 рубля (рост на 3,7%). Согласно оценкам Министерства труда и социальной защиты, повышение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

Кроме того, закон предусматривает возможность пересмотра методики расчета МРОТ и прожиточного минимума раз в пять лет и наделяет субъекты страны правом определять размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей.

Ранее в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым Путин предложил пересмотреть ряд важных понятий, которые оказывают прямое влияние на качество жизни населения. В частности, глава государства отметил, что необходимо уточнить вопрос об индексации пенсий работающим пожилым людям.

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