МИД жестко ответил на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

В своей статье Жозеп Боррель заподозрил Россию в дезинформации в период пандемии

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", которая ранее была опубликована на сайте Европейской внешнеполитической службы. В своем материале Боррель писал, что Москва и Пекин занимаются дезинформацией в период пандемии, а в некоторых российских государственных СМИ "открыто высмеиваются" западные разработчики вакцин, что "явно нацелено на страны, в которых Россия хочет продавать "Спутник V"". Подобные действия Боррель сравнил с методами, которыми пользуются террористы - в частности, запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий приводится на сайте ведомства, заявила, что подобные параллели абсолютно неуместны.

"Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией"", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что риторику главы дипломатии ЕС в МИД воспринимают как попытку направленной против России и ее вакцин недобросовестной конкуренции. В связи с этим, заключила Захарова, от Брюсселя требуют объяснений вводящих аудиторию в заблуждение слов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в последние дни количество пациентов с COVID-19 в стране снизилось на 4%. Положительная динамика наблюдается, в частности, в Кировской, Псковской и Тамбовской областях. По словам министра, за три недели в регионы доставили более 500 тысяч доз вакцины. Вместе с тем количество пунктов вакцинации в стране за неделю увеличилось на 45.

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