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МИД жестко ответил на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

07:49
  • среда
  • 30 декабря 2020

В своей статье Жозеп Боррель заподозрил Россию в дезинформации в период пандемии

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", которая ранее была опубликована на сайте Европейской внешнеполитической службы. В своем материале Боррель писал, что Москва и Пекин занимаются дезинформацией в период пандемии, а в некоторых российских государственных СМИ "открыто высмеиваются" западные разработчики вакцин, что "явно нацелено на страны, в которых Россия хочет продавать "Спутник V"". Подобные действия Боррель сравнил с методами, которыми пользуются террористы - в частности, запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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Официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий приводится на сайте ведомства, заявила, что подобные параллели абсолютно неуместны.

"Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией"", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что риторику главы дипломатии ЕС в МИД воспринимают как попытку направленной против России и ее вакцин недобросовестной конкуренции. В связи с этим, заключила Захарова, от Брюсселя требуют объяснений вводящих аудиторию в заблуждение слов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в последние дни количество пациентов с COVID-19 в стране снизилось на 4%. Положительная динамика наблюдается, в частности, в Кировской, Псковской и Тамбовской областях. По словам министра, за три недели в регионы доставили более 500 тысяч доз вакцины. Вместе с тем количество пунктов вакцинации в стране за неделю увеличилось на 45.

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