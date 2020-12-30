Военные Дед Мороз и Снегурочка привезли подарки российским военным в Сирии

Самым сложным для сказочных героев оказался путь на отдаленный блокпост в горной Латакии

Дед Мороз и Снегурочка прибыли на базу российских ВКС в сирийском Хмеймиме. И сразу же отправились с подарками на заставы, где несут дежурство наши военные. Самым сложным для сказочных героев оказался путь на отдалённый блокпост в горной Латакии.

Горная Латакия. Крутая тропа. Из под кафтана выглядывает армейский камуфляж. Старший сержант Дед Мороз и старший лейтенант Снегурочка. Спотыкаясь о камни, они поднимаются к заставе на плато.

Пароль сегодня праздничный. Дедушку и внучку, пропускают на режимный объект без досмотра. Лучший в мире коллектив - небольшой гарнизон. На клочке земли. Между морем и хребтом. Охраняет подступы к Хмеймиму. Служба идет круглосуточно. Условия здесь суровые.

"Долго добирался я, конечно, на санях здесь не проедешь. На ослах где-то пришлось и пешком по горам, по морю вплавь. Долгий путь у меня был. Чуть не стер свои пятки, но цель свою я выполнил. Каждого поздравил", - говорит замкомандира взвода Юрий Ледовских (Дед Мороз).

Праздник у этих сержантов и офицеров будет без ёлки и веселья. Поэтому приезд дедушки и внучки - уже огромное событие. Тем более, что в мешке и коробках - маленькие радости.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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