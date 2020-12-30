Северо-Курильск расчищают от двухметровых сугробов (видео)

Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности

Тихоокеанский циклон засыпал снегом курильский остров Парамушир. Там намело сугробы высотой до двух метров.

Многим жителям Северо-Курильска утром пришлось раскапывать снежные завалы у входных дверей, чтобы попасть на улицу. Припаркованные машины превратились в снежные горы. А это кадры из соцсетей: так девушка через огромные сугробы пытается добраться до работы . Метель на побережье не утихает. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр".

На северо-западе страны устраняют последствия атлантического циклона "Белла". Ледяной дождь и метель сковали Выборг. Дороги и автомобили покрылись ледяным панцирем. Водителей просят быть крайне осторожными и не нарушать скоростной режим.

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