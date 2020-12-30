ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия разгромила Австрию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

08:26
  • среда
  • 30 декабря 2020

Россияне забросили семь шайб, австрийцы ответили лишь одной

На проходящем в канадском Эдмонтоне молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Австрии со счетом 7:1 и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

Хоккейную сборную России лишили флага и гимна
Путин исполнил мечту мальчика и сыграл с ним в хоккей (видео)

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, капитан команды Василий Подколзин (на его счету дубль), Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицук. Единственный гол в составе австрийцев провел Сенна Питерс.

Набрав 6 очков в трех матчах группы B, подопечные Игоря Ларионова обеспечили выход в плей-офф. Прежде место там себе уже гарантировали американцы, шведы, канадцы (действующие победители турнира), финны и словаки.

В последнем матче группового этапа Россия встретится со Швецией. Завершится чемпионат мира в ночь на 6 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Молодежный чемпионат мира
Молодежный чемпионат мира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.