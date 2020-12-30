Россия разгромила Австрию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

Россияне забросили семь шайб, австрийцы ответили лишь одной

На проходящем в канадском Эдмонтоне молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Австрии со счетом 7:1 и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, капитан команды Василий Подколзин (на его счету дубль), Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицук. Единственный гол в составе австрийцев провел Сенна Питерс.

Набрав 6 очков в трех матчах группы B, подопечные Игоря Ларионова обеспечили выход в плей-офф. Прежде место там себе уже гарантировали американцы, шведы, канадцы (действующие победители турнира), финны и словаки.

В последнем матче группового этапа Россия встретится со Швецией. Завершится чемпионат мира в ночь на 6 января.

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