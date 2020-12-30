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Путин подписал ряд важных законов

08:21
  • среда
  • 30 декабря 2020

В частности, в России запрещается продажа закиси азота в немедицинских целях

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вступят в силу с 1 января. В частности, с 2021 года в России вводится новый порядок расчёта минимальной оплаты труда, а также прожиточного минимума - он будет исчисляться на основе среднего дохода работающих граждан.

Также утверждены поправки, гарантирующие выплату по больничным в размере не меньше МРОТ. Документ устанавливает и механизм выплаты социальных пособий не работодателями, а напрямую из Фонда социального страхования.

Кроме того, подписан "Закон об ограничении оборота закиси азота". В целях, не связанных с медициной или техническим использованием, его производство и распространение запрещается, передает "ТВ Центр". Данный газ используется, например, при наркозе, но он получил широкое распространение среди молодежи. "Веселящий газ" продавали в интернете и на вечеринках. Ранее с инициативой запретить рекламу и продажу закиси азота в немедицинских целях выступили депутаты Госдумы.

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