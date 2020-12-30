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Британский штамм коронавируса добрался до США

08:29
  • среда
  • 30 декабря 2020

Его обнаружили у мужчины, который не выезжал за пределы страны

В штате Колорадо (США) выявили первый случай заболевания новым видом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.
"Британский" штамм коронавируса проникает в новые страны

Заразившимся оказался 30-летний мужчина, который не покидал пределы США, рассказал губернатор штата Джаред Полис. Сейчас власти проверяют все его возможные контакты. а заболевший находится в изоляции.

"Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Великобритании предупреждают весь мир, что она значительно более заразна", - отметил Полис.

Новый мутировавший вариант коронавируса обнаружили в Великобритании 14 декабря. Врачи сообщили, что он гораздо заразнее оригинального, но не смертоноснее.

Из-за обнаружения нового вида COVID-19 авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, в том числе и Россия. В нашей стране этого штамма пока что нет.

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