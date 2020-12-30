В Москве открылась запись на вакцинацию для строителей и студентов

Сделать прививку от COVID-19 также смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями

В Москве расширен список тех, кто может пройти вакцинацию от коронавируса. Теперь в нём также студенты, строители и те, кто страдает хроническими заболеваниями, но при этом не имеет противопоказаний.

"Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России. Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим", - написал накануне на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Прививочные пункты в столице будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, передает "ТВ Центр".

Тем временем вакцинация продолжается в Санкт-Петербурге и в армии. Около 400 доз препарата доставлено в Ельнинскую мотострелковую дивизию Западного военного округа. В первую очередь прививки делают медицинским работникам и военным, несущим боевое дежурство в праздники. Вместе с тем в некоторых регионах, чтобы сдержать распространение инфекции, вводят дополнительные ограничительные меры. В Петербурге сегодня приостанавливают работу кафе и рестораны.

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