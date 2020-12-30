Стало известно, какой будет погода в первые дни 2021 года

Роман Вильфанд дал прогноз на первые три дня нового года

В первые дни нового года жителей Европейской части России ожидают переменчивая погода и скачки давления, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в первый день нового года температура воздуха в Москве будет колебаться около нулевой отметки, а затем прогнозируется похолодание на 1-2 градуса. Причиной тому - противостояние циклона и антициклона, передает РИА Новости.

"Уже 3 января дневные температуры опустятся ниже нуля. Кроме того, давление будет постепенно подрастать. Если в последний и первый день года давление около нормы, то уже 3 января начинает подрастать… Резкого похолодания до 4 января включительно не ждем, но постепенное похолодание примерно на один градус будет наблюдаться", - отметил Вильфанд.

Вильфанд отметил, что с подобной погодой россияне уже сталкивались в прошлом году.

"Циклоническая деятельность будет совершенно однородна на западе Европейской России. Запад центрального черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская, Карелия - везде температура в Новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки, и существенно ситуация не изменится в последующие три дня", - заявил синоптик.

При этом в Нижегородской области по ночам ожидается от -3 до -6 с постепенным похолоданием на один градус. В ночь на 4 января температура составит -4...-9 градусов, днем будет около минус трех. В Санкт-Петербурге термометры остановятся в районе нулевой отметки до понедельника включительно, а жители Крыма и Черноморского побережья встретят праздники при температуре около +15 градусов.

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