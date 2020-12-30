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Названы самые популярные вакансии у россиян в 2020 году

08:31
  • среда
  • 30 декабря 2020

Среди лидеров - уборщицы и водители

Сервис "Работа.ру" выяснил, какие предложения на рынке вакансий чаще всего искали россияне в уходящем году. Первые три места рейтинга заняли позиции водителей, охранников и уборщиц.

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"Следом в топе наиболее частых запросов 2020 года оказались такие профессии, как бухгалтер и продавец. Также жители России многократно искали предложения для грузчиков, продавцов и сварщиков", - цитирует сообщение сервиса ТАСС.

Топ-10 замкнули администраторы и курьеры. Вместе с тем среди запросов без указания конкретной специальности самыми популярными за год были "Подработка", "Работа для женщин", "Работа на складах" и "Работа для студентов".

Ранее россияне назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в новогодние праздники. Это продавцы, курьеры и медработники. Также граждане предположили, что во время длинных выходных увеличится спрос на услуги водителей.

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