Генпрокуратура зафиксировала рост преступности в 50 регионах России

Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург

Согласно данным, которые приводятся в сборнике Генеральной прокуратуры России о состоянии преступности за январь - ноябрь 2020 года, за 11 месяцев в 50 регионах страны зафиксирован рост числа преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Наибольший прирост наблюдается в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи), Москве (на 4,9 тысячи) и Новосибирской области (на 4 тысячи). Самое значительное снижение количества преступлений - в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

Криминогенную ситуацию в стране Генпрокуратура оценивает как относительно стабильную. Общее число зарегистрированных правонарушений по итогам обозначенного периода составило почти 1,9 миллиона, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1,2%.

На города и поселки городского типа пришлось 1,5 миллиона преступлений, на сельскую местность 362,5 тысячи. Более 20 тысяч человек погибли, почти 33 тысячи пострадали.

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