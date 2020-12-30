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Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами

09:25
  • среда
  • 30 декабря 2020

Сделать прививку можно одним из двух препаратов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что хоть вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" разные, они обе эффективны и хороши. Она объяснила, в чем заключается разница между препаратами.

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"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает  - и та, и другая. Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", - рассказала вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что ни одна из вакцин на сегодняшний день не проявила себя с отрицательной стороны, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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