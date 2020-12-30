Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение

И реже - на спиртное

Как выяснили аналитики сервиса Superjob, за последние 10 лет жители России стали реже тратить первую зарплату на спиртное и чаще - на обучение и путешествия. О результатах исследования пишет РБК.

В уходящем году свою первую зарплату россияне чаще всего тратили на одежду (13%), подарки близким (9%), а также покупку еды (по 7%). Еще 6% респондентов отметили, что первым делом оплачивали коммунальные услуги или аренду квартиры. По 5% опрошенных тратили первые заработки на новой работе на технику, телефон или "на себя". По 4% пускали деньги на путешествия, 3% вкладывались в обучение. На алкоголь первую зарплату спускали только 2% участников опроса.

Уточняется, что 10 лет назад при аналогичном опросе обучения не оказалось в списке вообще, зато на алкоголь первую зарплату были готовы потратить 6% респондентов.

Также аналитики выяснили, что в этом году женщины в основном предпочитают тратить первую зарплату на одежду, подарки и жилье, а мужчины - на бытовые нужды или технику.

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