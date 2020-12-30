ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение

09:10
  • среда
  • 30 декабря 2020

И реже - на спиртное

Как выяснили аналитики сервиса Superjob, за последние 10 лет жители России стали реже тратить первую зарплату на спиртное и чаще - на обучение и путешествия. О результатах исследования пишет РБК.

Московские школьники вернутся к очному обучению после каникул
Для российских школьников создали специальную соцсеть

В уходящем году свою первую зарплату россияне чаще всего тратили на одежду (13%), подарки близким (9%), а также покупку еды (по 7%). Еще 6% респондентов отметили, что первым делом оплачивали коммунальные услуги или аренду квартиры. По 5% опрошенных тратили первые заработки на новой работе на технику, телефон или "на себя". По 4% пускали деньги на путешествия, 3% вкладывались в обучение. На алкоголь первую зарплату спускали только 2% участников опроса.

Уточняется, что 10 лет назад при аналогичном опросе обучения не оказалось в списке вообще, зато на алкоголь первую зарплату были готовы потратить 6% респондентов.

Также аналитики выяснили, что в этом году женщины в основном предпочитают тратить первую зарплату на одежду, подарки и жилье, а мужчины - на бытовые нужды или технику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Студент
Студент
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.