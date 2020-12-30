Как справиться с предновогодней депрессией

Да еще и в условиях пандемии

Аргентинские психологи дали несколько советов, которые помогут справится с депрессией и тревожным состоянием на фоне пандемии и перед Новым годом.

Клинический психолог Гонсало Горосито рассказал РИА Новости, что многие сейчас чувствуют себя незащищено перед лицом коронавируса, тревожатся за свою жизнь и жизнь своих близких людей.

"Больше всего меня беспокоит уровень постоянной неуверенности людей. Они привыкли, что многие вещи были предсказуемы, а теперь это постоянная неуверенность. Праздники также создают дополнительное беспокойство и нервозность, особенно у людей, которые не могут встретиться", - добавил психолог Эльвио Эспосито.

Убрать симптомы тревожности поможет четкий распорядок дня. Не лишним будет составить планы на будущее перед наступлением Нового года.

Также психологи рекомендуют заниматься теми вещами, которые приносят удовольствие, не забывать о физической активности, общаться с другими людьми и каждый день пробовать что-то новое. Не стоит "проглатывать" свои эмоции, поскольку накопленные негативные мысли в конечном итоге выйдут наружу в неподходящий момент.

"Стараться, если возможно, не следить за новостями, использовать социальные сети как средство общения, а не как путь для бегства от реальности", - подчеркнул Горосито.

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