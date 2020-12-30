Раскрыта главная ошибка при варке пельменей

Все дело в воде

Пользователь китайской сети WeChat объяснил, как варить пельмени, чтобы они не разваливались и не слипались. Он отметил, что, несмотря на кажущуюся простоту, сварить "идеальные" пельмени – дело не из легких.

Автор поста обратил внимание, что замороженные пельмени принято кидать в кипящую воду, но это неправильно.

"Почему замороженные пельмени лопаются при варке? Причина — в разнице температур. При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаются и в результате разваливаются", - заявил он.

Также в кипятке склеивается крахмал в тесте, из-за чего пельмени слипаются. Чтобы этого избежать, их следует на несколько минут замочить в воде. Таким образом пельмени не только разморозятся, но и тесто напитается влагой, что сделает его пластичным и упругим.

Начинать варить пельмени стоит при температуре в 50 градусов. "Совет третий: независимо от того, какие пельмени вы варите — свежие или мороженные, после закипания воды в кастрюлю необходимо добавлять холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной", - добавил кулинар.

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