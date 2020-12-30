От коронавируса в Москве вылечились еще 5896 пациентов

Общее количество поправившихся людей составило 621292

Федеральный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в российской столице - выздоровели еще 5896 человек. Таким образом, общее количество вылечившихся пациентов в Москве составило 621292.

Как уточнили в оперштабе, за сутки от инфекции скончались 72 человека.

По состоянию на утро 29 декабря, в России выявлено 3105037 случаев коронавируса. Поправились 2496183 пациента, 55827 умерли.

Со среды в Москве расширили список тех, кто может пройти вакцинацию от COVID-19. В него внесли студентов, строителей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но при этом не имеет противопоказаний. Прививочные пункты в столице будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

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