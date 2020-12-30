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Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

09:27
  • среда
  • 30 декабря 2020

Более миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями наблюдается у врачей

В России наблюдение у врачей проходит более одного миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики, их чуть больше 1 миллиона 100 человек. 80% из них лечатся амбулаторно", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено уже свыше 90,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса (COVID-19). За последние сутки проведено 395 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 декабря остаются 663 398 человек.

В России продолжается вакцинация препаратом "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции. Прививку ставят бесплатно и на добровольной основе.

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